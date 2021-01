Giappone: coronavirus, nuova variante in quattro persone provenienti dal Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Giappone è stata individuata una nuova variante di coronavirus in quattro persone provenienti dal Brasile, dallo Stato di Amazonas. Lo ha reso noto il ministero della Sanità giapponese. La mutazione si differenzia da quelle emerse nel Regno Unito e in Sudafrica, ma è simile a quest’ultima. Secondo l’Istituto nazionale di malattie infettive (Niid) al momento non ci sono evidenze di una maggiore contagiosità mentre si sta osservando la gravità della sintomatologia associata. Tre delle quattro persone trovate positive al coronavirus della nuova variante manifestano sintomi: due sono adulti, un uomo e una donna, tra i 30 e i 50 anni,;l’altro è un ragazzo nella fascia di età 10-19 anni. L’unica senza sintomi è una ragazza di età inferiore a 19 anni.(Git)