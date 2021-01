Covid: Bonaccini (Regioni), non credo che incidenza contagi rientrerà come parametro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento all'ipotesi, avanzata da Iss e Cts, di far entrare in zona rossa le regioni con un'incidenza settimanale di 250 contagi ogni 100mila abitanti, il presidente dell'Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, ha detto: "Quel limite non l'ha chiesto nessuna regione e, se volete la mia impressione, non entrerà fra quelli che dovranno essere utilizzati per decidere la colorazione o lo spostamento delle Regioni". Nella riunione di domattina tra governo e Regioni "si lavorerà per capire quali possano essere le misure ulteriormente gestibili a livello nazionale", ha aggiunto Bonaccini. (Rin)