Regno Unito: leader laburista Starmer, impossibile garantire libera circolazione in Ue

- Il leader laburista Keir Starmer ha abbandonato l'impegno per la libera circolazione delle persone nell'Unione europea che aveva assunto durante la competizione per la leadership del partito di opposizione britannico. In un'intervista all'emittente "Bbc", Starmer ha spiegato di dovere ammettere onestamente come non sia possibile rinegoziare in maniera ampia il trattato sulla Brexit, anche in caso di vittoria del Partito laburista alle future elezioni politiche. Starmer ha ricordato come uno dei suoi dieci impegni nella campagna per la guida dei laburisti era quello di "difendere la libera circolazione mentre lasciamo l'Ue". "Non credo che ci sia spazio per una rinegoziazione importante. Abbiamo appena avuto quattro anni di trattative. Siamo arrivati ​​a siglare un trattato e ora dobbiamo farlo funzionare", ha detto il leader dell'opposizione. (Rel)