Giordania-Italia: relazioni commerciali e opportunità imprese al centro incontro Di Maio e ministra Al Ali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni commerciali e le opportunità per le imprese italiane sono stati alcuni dei temi al centro dell’incontro tra il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e la ministra del Commercio e degli Investimenti della Giordania, Maha al Ali. Secondo quanto riferisce una nota della Farnesina, quello con la Al Ali è stato l’incontro che ha concluso la missione di due giorni del responsabile della diplomazia italiana in Giordania. Oltre alle relazioni commerciali e alle opportunità imprenditoriali, nell’incontro con la Al Ali è stata anche discussa la cooperazione bilaterale alla luce della presidenza italiana del G-20. In precedenza Di Maio ha avuto incontri anche con il ministro della Pianificazione e della Cooperazione internazionale, Nasser Shraideh, con il quale ha affrontato lo stato della cooperazione italiana nel regno hashemita e l’impegno internazionale nella lotta contro il Covid-19.(Res)