© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io non mi sento di destra. Destra e sinistra sono categorie vecchie, come fascisti e comunisti. In questo momento ci sono scelte diverse, non ritengo che Renzi o Zingaretti siano di sinistra, la maggior parte degli operai votano per la Lega. Superiamo queste divisioni". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, a "Mezz'ora in Più" su Rai3.(Rin)