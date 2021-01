Algeria: presidente Tebboune ritorna in Germania per ricevere nuovo trattamento medico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune è ritornato in Germania per sottoporsi ad un nuovo trattamento medico. Lo riferisce un comunicato stampa della presidenza algerina. Il presidente algerino è al suo secondo ricovero in Germania dopo quello durato dal 28 ottobre al 29 dicembre scorso a seguito della sua positività al Covid-19 e ad altre complicazioni ad un piede. Secondo quanto riferisce la stampa algerina, il nuovo ricovero era già stato programmato in precedenza per proseguire i trattamenti e sottoporsi ad un intervento chirurgico. L’operazione era stata rimandata per consentire al capo dello Stato di tornare in patria lo scorso 29 dicembre e poter firmare il quale aggiunge che il signor Tebboune avrebbe dovuto eseguire la Legge finanziaria 2021.(Ala)