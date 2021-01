© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il regolamento europeo sul Recovery non mi piace e domani voteremo contro al Parlamento europeo". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a "Mezz'ora in più", su Rai 3. "Non voteremo domani in Europa le imposizioni e regolamento su come usare i soldi del Recovery Fund, perché rientra nell'austerità che tutti abbiamo contestato", ha spiegato il segretario leghista. (Rin)