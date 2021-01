© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche grazie al Partito Democratico il Next Generation EU è oggi un piano più forte. Più donne, più giovani, più mezzogiorno. Ora bisogna approvarlo e mandarlo in Parlamento. E immediatamente al lavoro per attuarlo. È in gioco il futuro dell'Italia". Così ai Tg il sottosegretario Pd al Mise Gian Paolo Manzella. (Rin)