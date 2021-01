Roma: Corrotti (Lega), Raggi taglia 30 milioni per servizi sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il bilancio che si discuterà il prossimo 20 gennaio in Campidoglio è un documento che taglia 28 milioni di euro per servizi che vanno dal trasporto disabili all'assistenza domiciliare fino alle rette per i minori o le case famiglia". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale della Lega nel Lazio Laura Corrotti. "Una serie di servizi che avranno ripercussioni sui cittadini della gran parte dei Municipi della Capitale, con alcuni territori che subiranno tagli complessivi anche fino al 33 per cento - aggiunge Corrotti -. Una visione di città, quella dei grillini, che avrà gravi ripercussioni soprattutto sul futuro delle persone più fragili: inaccettabile, in particolar modo in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo", conclude Corrotti. (Com)