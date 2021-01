Croazia: ministro Esteri, cittadini e comunità croate all'estero hanno risposto insieme al sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini della Croazia e le comunità croate all'estero hanno dimostrato grande unità dopo i terremoti che hanno colpito il Paese nelle ultime settimane. Lo ha affermato il ministro degli Esteri croato Gordan Grlic Radman, ripreso dai media locali dopo l'intervista all'emittente televisiva croato-bosniaca "Televizija Herceg-Bosne". "Questo dimostra che possiamo stare insieme quando è più difficile. In tali situazioni siamo una cosa sola, i cuori croati battono all'unisono. Durante i terremoti i croati erano insieme proprio come nel 1991", ha detto Grlic Radman, ricordando come molti concittadini, organizzazioni croate e missioni cattoliche croate all'estero hanno risposto il giorno dopo al sisma di magnitudo 6.2 che ha colpito l'area centrale del Paese il 29 dicembre, aprendo conti bancari speciali e inviando aiuti umanitari. "Ecco perché abbiamo un debito di gratitudine verso i croati all'estero. Facciamo affidamento gli uni sugli altri quando necessario, qui in particolare intendiamo i croati in Bosnia ed Erzegovina", ha detto Grlic Radman. (segue) (Zac)