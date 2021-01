Kirghizistan: elezioni presidenziali, Japarov verso la vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultatati preliminari delle elezioni presidenziali che si sono svolte oggi in Kirghizistan danno in schiacciante vantaggio il primo ministro e presidente ad interim Sadyr Japarov, al quale la Commissione elettorale centrale attribuisce il 76,87 per cento dei voti sul 51,01 per cento dei seggi scrutinati. Ciò vuol dire che non sarà necessario il ballottaggio. Al secondo candidato, Adakhan Madumarov, viene assegnato poco più del sei per cento dei consensi. Sempre in base ai dati preliminari, il referendum costituzionale sul sistema di governo, che si è tenuto anch’esso oggi, vede prevalere il sostegno alla forma presidenziale, col 74,75 per cento delle preferenze, mentre il 10,14 per cento degli elettori si è espresso a favore di una repubblica parlamentare. L’affluenza alle 18 (ora locale), ovvero due ore prima della chiusura dei seggi, era del 33,08 per cento, con un massimo del 39,09 per cento nella regione di Issyk-Kul e un minimo del 28,26 per cento in quella di Chui. (segue) (Res)