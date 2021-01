Kirghizistan: elezioni presidenziali, Japarov verso la vittoria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre si completa lo scrutinio manuale sono disponibili i voti delle urne elettroniche. A Japarov viene attribuito il 79,81 per cento mentre Madumarov è nettamente distaccato col 6,32 per cento. Seguono il finanziere Babyrjan Tolbaev col 2,01 per cento, il giornalista Myktybek Arstanbek con l’1,4 per cento, l’ex direttore della Commissione di Stato per la sicurezza nazionale Abdil Segizbaev con l’1,37 per cento e l’imprenditore edile Imamidin Tashov con l’1,19 per cento. Tutti gli altri – i candidati erano in tutto 17 – sono al di sotto dell’uno per cento. (segue) (Res)