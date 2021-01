© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Violenzio Ziantoni, ex consigliere e assessore regionale del Lazio, che ricoprì la carica di presidente dell'Assemblea negli anni 1977-1978. Il Consiglio regionale del Lazio si stringe alla famiglia e agli amici in questo momento di dolore". E' quanto scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini (Pd).(Com)