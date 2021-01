Usa: Massolo (Ispi), polarizzazione nel Paese è preoccupante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polarizzazione negli Stati Uniti è molto preoccupante, perché a prevalere potrebbero essere le voci più estreme. Lo ha dichiarato il presidente dell'Ispi Giampiero Massolo, nel corso del programma "Mezz'ora in più". Il Partito repubblicano, secondo Massolo, potrebbe avere difficoltà ad “abbandonare” Donald Trump, vista la sua importanza a livello elettorale e di coinvolgimento dei sostenitori. Il presidente uscente è “un brand”, e per questo motivo cercherà di prosperare sul conflitto per rendere più palatabile la propria immagine e usarla anche per ragioni “di business”. In questo contesto, i democratici devono evitare che Trump divenga un martire o una vittima. Joe Biden deve a sua volta contare sulla ripartenza dell’economia per rilanciare il Paese, contando sul sostegno del Congresso, anche fra i deputati e i senatori repubblicani. La sfiducia nella politica e nei processi decisionali ha portato a dei comportamenti dissociati da parte dei cittadini, ha aggiunto Massolo. “Non avrei mai immaginato da analista politico di annoverare fra i Paesi a rischio nel mondo gli Stati Uniti”, ha concluso il presidente dell’Ispi. (Res)