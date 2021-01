Polonia: Covid, vaccinati finora 200 mila cittadini nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 200 mila cittadini della Polonia sono stati vaccinati finora contro il coronavirus. Lo ha reso noto oggi il ministero della Salute polacco, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". Altre 1.235 persone sono state vaccinate nelle ultime 24 ore, secondo i dati ufficiali. Un totale di 31 casi con effetti collaterali sono stati registrati dopo la somministrazione del vaccino. Inoltre, i medici polacchi hanno dovuto gettare 365 dosi di vaccino a causa di un guasto meccanico. Il capo dell'ufficio del primo ministro polacco e commissario governativo per la vaccinazione, Michal Dworczyk, ha detto in precedenza che gli operatori sanitari del paese sono pronti a vaccinare fra i 3,5 ei 4 milioni di persone al mese, ma il tasso di inoculazione dipende dalle forniture di vaccini. Ad oggi, la Polonia ha già ricevuto 697.320 dosi del vaccino Pfizer-BioNTech. La campagna di vaccinazione polacca contro il Covid-19 è iniziata il 27 dicembre come parte dello sforzo del Paese per combattere la pandemia, con gli operatori sanitari che sono stati i primi a farsi vaccinare. I prossimi saranno i pensionati, le forze dell'ordine, gli insegnanti e altri gruppi ad alto rischio. La vaccinazione è gratuita e volontaria. (Vap)