Francia: sindaca Parigi critica su campagna di vaccinazione contro il Covid del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, ha criticato la strategia di vaccinazione contro il Covid del governo francese. In un'intervista al "Le Journal du dimanche", la prima cittadina della capitale ha spiegato ironicamente che "con tali carenze, lo sbarco del giugno 1944 sarebbe fallito". "Dal decentramento, parte delle competenze dipende dalle comunità: lo Stato non è in grado di fare l'ultimo chilometro", ha sottolineato la sindaca di Parigi, unendo la sua voce alle critiche su una campagna di vaccinazione considerata troppo "lenta" e troppo “centralizzata”. "Invece di invitare aziende private, come McKinsey, a pensare alla strategia e alla logistica decise dal governo, dobbiamo fidarci dei funzionari eletti a livello locale", ha aggiunto Hidalgo.(Frp)