Covid: Fontana, governo fornisca rassicurazioni su ristori e loro quantificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo che il governo ci fornisca doverose e puntuali rassicurazioni circa un'immediata messa in campo di ristori e della loro quantificazione". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia sottolineando che "c'è il rischio che interi comparti vengano definitivamente cancellati dalla geografia economica delle nostre Regioni". Per il governatore lombardo, "l'unico modo per limitare l'incertezza generale creata da questo sistema a colori, che cambia ogni settimana, è che almeno sui ristori economici ci sia chiarezza, cosa che ad oggi ancora palesemente manca". (com)