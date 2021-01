Governo: Giro (FI), da Salvini via libera al voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da Salvini via libera al voto anticipato. Nessuna concessione ai pasticci della post-politica e della post-democrazia. No ai governi tecnici che non sono neppure istituzionali. Oggi Matteo ha ricordato, ospite da Lucia Annunziata, che in Europa e non solo, nonostante il virus, voteranno in una decina di paesi da Portogallo alla Scozia, alla Francia fino a Israele. Quindi possiamo votare anche qui in Italia". Così Francesco Giro, senatore di Forza Italia. (Com)