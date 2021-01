Usa: Fazzolari (Fd'I), Da Lerner caccia alle streghe contro Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gad Lerner scrive che Fratelli d’Italia non è un partito di destra democratica perché Giorgia Meloni non ha preso abbastanza le distanze dal ‘golpista’ Trump. Ma Lerner non spiega perché quel presunto golpista è ancora al suo posto come presidente Usa e perché non sia stato accusato di tentato golpe dalla giustizia americana". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Giovanbattista Fazzolari, responsabile nazionale del programma di Fd'I. "Lerner distorce faziosamente la verità, e poi su quella verità distorta basa le sue accuse contro gli avversari politici. È il metodo della caccia alle streghe, il metodo dei regimi totalitari e liberticidi per zittire gli oppositori politici. È quello che stanno tentando di fare con Giorgia Meloni e con Fratelli d’Italia: demonizzarci, perché non hanno argomenti politici da utilizzare. I vari Lerner, Scanzi, Parenzo lo fanno in modo grezzo e sfacciato, altri in modo più discreto e raffinato, ma questo è il gioco di chi vuole tappare la bocca all’opposizione di destra. Non ci faremo intimidire facilmente da questa gente e continueremo a difendere la libertà del popolo italiano”.(Com)