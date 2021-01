Germania: il ministro delle Finanze Scholz accusa i ricchi di mancare di solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue in Germania il dibattito sull'imposta patrimoniale che, seppur non formalmente abolita, non viene più riscossa dal 1997, a seguito di una sentenza della Corte costituzionale federale (Bverfg). A esprimersi sulla questione è oggi il ministro delle Finanze Olaf Scholz, candidato del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) alle elezioni che si terranno in Germania il 26 settembre prossimo. Intervistato dal quotidiano “Die Welt”, Scholz ha accusato le fasce di reddito più elevate di mancare di solidarietà con la loro opposizione a un aumento delle tasse per i più ricchi. In particolare, il ministro delle Finanze tedesco ha dichiarato: “Viviamo in una società in cui coloro che sono molto ricchi e potenti troppo spesso riescono a difendersi da una tassazione equa, affermando che tutti dovrebbero esserne gravati, anche chi non dispone di redditi tanto elevati”. La SpD “lo impedirà”, ha evidenziato Scholz. Allo stesso tempo, con riguardo alla campagna elettorale, il ministro delle Finanze tedesco ha sottolineato che il partito non intende tassare tutti i patrimoni. “anche quando sul conto vi sono soltanto 10 mila euro”. Al congresso che ha tenuto nel 2019, la SpD ha approvato il ripristino della patrimoniale, prevedendo tra l'altro che venga applicata ai beni privati a partire dai due milioni di euro. (Geb)