Covid: Arcuri, epidemia non è fuori controllo ma nuova recrudescenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'effetto delle misure restrittive introdotte dal 23 dicembre non sono ancora evidenti. L'epidemia non è fuori controllo, ma ha ripreso la sua recrudescenza, soprattutto in altri paesi come il Regno Unito, Spagna, e anche in Germania". Lo ha detto il Commissario straordinario all'emergenza Covid, Domenico Arcuri, ospite a “Mezz'ora in più". "Siamo un una condizione meno drammatica rispetto ad altri", ha aggiunto, "ma vediamo la fine del tunnel".(Rin)