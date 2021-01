© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo il primo Paese in Europa per dosi di vaccino somministrate". Lo ha detto a "Mezz'ora in Più" su Rai3, il Commissario straordinario all'emergenza Domenico Arcuri. "Anche la Lombardia si sta mettendo a ritmo delle altre", ha aggiunto. (Rin)