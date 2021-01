Covid: Arcuri, entro fine marzo 6 milioni di vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro il primo trimestre di quest'anno saranno vaccinati 6 milioni di italiani. Lo ha confermato il Commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri, a "In mezzora in più" su Rai3. Con i contratti sottoscritti dall'Ue con Pfizer e Moderna "raggiungeremo quel numero di vaccinati", ha poi spiegato. "L'Italia otterrà 60 milioni di dosi da questi due produttori e potremo vaccinare 30 milioni di italiani", ha aggiunto il commissario.(Rin)