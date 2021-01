Governo: Di Maio, crisi non aspetta tempi politica, lavorare a ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi economica non aspetta i tempi della politica, chi governa deve dettare i tempi della ripresa. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un messaggio sul suo profilo Facebook. Il responsabile della Farnesina si trova in queste ore in Giordania per una missione iniziata ieri che prevede anche una visita in Arabia Saudita. “Mi hanno detto: ‘Forse è meglio se questo fine settimana rimani a Roma, bisogna attendere gli sviluppi della politica’. Perché sarei dovuto rimanere a Roma, quando da ministro degli Esteri avevo programmato una missione molto importante in Giordania e in Arabia Saudita che permetterà alle imprese italiane di avere nuove opportunità economiche e di lavoro?”, ha sottolineato Di Maio. “A me interessa dare certezze agli italiani per uscire dalla pandemia, non discutere o fare polemica”, ha aggiunto. (segue) (Res)