Nagorno-Karabakh: autorità Armenia negano possibile firma documenti durante incontro a Mosca

- Nessun documento sulla risoluzione del conflitto nel Nagorno-Karabakh o su qualsiasi altra questione territoriale sarà firmato durante l'incontro trilaterale a Mosca fra i leader di Russia, Azerbaigian e Armenia, in programma domani. Lo ha reso noto Mane Gevorgyan, portavoce del premier armeno Nikol Pashinyan. "A Mosca non è prevista la firma di documenti sulla risoluzione della questione del Nagorno-Karabakh o di altre controversie territoriali. Se i colloqui riusciranno a raggiungere un accordo all'ordine del giorno, in ambito economico, sullo scambio dei prigionieri o delle persone scomparse, sarà possibile firmare una dichiarazione congiunta dopo l'incontro", ha scritto Gevorgyan su Facebook. Il Cremlino ha annunciato oggi l'incontro previsto a Mosca nella giornata di lunedì fra il presidente russo Vladimir Putin, quello azerbaigiano Ilham Aliyev e il primo ministro armeno Pashinyan. (Rum)