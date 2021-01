Giordania-Italia: rapporti bilaterali e crisi regionali al centro del colloquio Di Maio-Safadi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel colloquio con Safadi, Di Maio ha discusso dei principali dossier regionali. “Ho confermato al ministro Safadi la profonda convergenza di vedute tra Italia e Giordania su molti temi, a cominciare dal Processo di Pace in Medio Oriente. A tal proposito, in un'ottica di stabilizzazione e di promozione di un'agenda positiva per la regione, l'Italia conferma il proprio sostegno ad una soluzione a due Stati giusta, sostenibile e direttamente negoziata tra le parti”, ha dichiarato Di Maio. Secondo il responsabile della Farnesina, sul dossier del processo di pace in Medio Oriente “è importante che Italia e Giordania rafforzino il loro dialogo e la loro cooperazione”. (segue) (Res)