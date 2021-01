Giordania-Italia: rapporti bilaterali e crisi regionali al centro del colloquio Di Maio-Safadi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Di Maio ha aggiunto: “In merito alla recente firma degli Accordi di Abramo, che abbiamo accolto con favore, ho fatto presente come il percorso di normalizzazione arabo-israeliano in corso debba accompagnare – e non sostituire – la ripresa del Processo di pace, che rimane un obiettivo primario cui l'Italia e la Ue sono pronte a contribuire attivamente”. Altro tema affrontato nel colloquio con Safadi anche le crisi in corso in Siria e la situazione in Iraq. “Ho fatto presente all'amico Ayman Safadi che la Giordania può svolgere un ruolo prioritario per la futura ricostruzione dei due Paesi vicini – anche in chiave di sicurezza nazionale. La salvaguardia della stabilità dell'Iraq e la sua normalizzazione sono delle priorità per entrambi i nostri Paesi. L'Iraq si trova in una situazione critica e necessita di assistenza internazionale per gestire numerose sfide. L'Italia è certamente pronta a sostenere concretamente questo processo”, ha dichiarato Di Maio. (segue) (Res)