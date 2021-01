Giordania-Italia: rapporti bilaterali e crisi regionali al centro del colloquio Di Maio-Safadi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro tema affrontato quello della crisi in Libia. “Ho ribadito al collega che per l'Italia è fondamentale proteggere i risultati negoziali del Foro di dialogo politico da interferenze interne ed esterne”, ha dichiarato Di Maio. “Ho inoltre ribadito l'apprezzamento italiano per la politica di moderazione perseguita da Amman nella Regione e per il suo impegno nella lotta al terrorismo e a Daesh (acronimo in arabo per Stato islamico dell'Iraq e del Levante). Il contrasto allo Stato Islamico rappresenta una priorità per l'Italia, come testimoniato dal nostro consistente contributo in termini di unità militari alla Coalizione anti-Daesh in Iraq e dalla tenuta in Italia della riunione Ministeriale plenaria della Coalizione a Napoli nei prossimi mesi”, ha aggiunto il ministro degli Esteri. (Res)