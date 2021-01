Latina: aggredirono due ragazzi la notte di ferragosto a Ponza, denunciati 4 giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Ponza, al termine di una mirata indagine, hanno denunciato quattro giovani del posto per l'aggressione avvenuta la notte di ferragosto ai danni di due ragazzi all'esterno di un locale. Lo scorso 15 agosto infatti i giovani avevano scatenato una rissa nei confronti di un altro gruppo di coetanei aggredendo ferocemente due 26enni che dall'aggressione hanno riportato diverse fratture. I giovani sono stati identificati e denunciati per lesioni aggravate in concorso. Una ragazza di 24 anni, inoltre, è stata denunciata per favoreggiamento perché avrebbe tentato di depistare le indagini. (Rer)