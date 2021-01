Giordania–Italia: Di Maio, regno giordano modello di coesistenza interreligiosa per intera regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giordania è un modello di coesistenza interreligiosa per l'intera regione e rappresenta un partner ”prezioso” per l’Italia da sempre impegnata nella promozione della libertà di religione e a tutela delle minoranze religiose. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nella conferenza stampa congiunta ad Amman, in Giordania, con l’omologo giordano Ayman Safadi. “Siamo convinti che la coesistenza di religioni e culture in Medio Oriente resti un elemento chiave della ricchezza culturale della regione e un fattore essenziale per avere pace, stabilità e benessere”, ha dichiarato Di Maio. (segue) (Res)