Giordania–Italia: Di Maio, regno giordano modello di coesistenza interreligiosa per intera regione (2)

- Il responsabile della Farnesina ha inoltre ricordato l’impegno a rafforzare la collaborazione con la Giordania anche in ambito multilaterale, a cominciare dalla Presidenza G20 che l'Italia esercita dal dicembre scorso. “Sono lieto di ricordare il nostro invito ad Amman a partecipare al gruppo di lavoro Commercio e investimenti (Tiwg) e alla Ministeriale G20 commercio che ospiteremo il 5 ottobre 2021”, ha sottolineato il ministro. “Ho confermato al collega l'impegno internazionale dell'Italia nella lotta alla pandemia e in materia di accesso equo alle cure e ai vaccini in tutto il mondo. La pandemia ci ha mostrato quanto siamo interdipendenti e soltanto insieme potremo sconfiggere questo virus e ripartire”, ha concluso Di Maio. (Res)