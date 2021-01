Latina: litiga con i genitori e distrugge casa, poi aggredisce loro e i carabinieri, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina i carabinieri della compagnia di Terracina hanno arrestato A.F., 31 del luogo, per lesioni personali, danneggiamento, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e resistenza. I militari infatti, nelle prime ore del mattino sono intervenuti nell'appartamento dell'uomo per la segnalazione di una lite molto accesa. I militari hanno constatato che il 31enne, aveva litigato con i genitori e li stava minacciando e distruggendo casa. I carabinieri sono intervenuti per calmare l'uomo che invece ha aggredito anche loro, ferendo i militari. Bloccato e arrestato, è stato allontanato da casa dei genitori ed è in attesa del rito direttissimo. (Rer)