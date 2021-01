Taiwan: gratitudine e soddisfazione per revoca restrizioni Usa nei rapporti con Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri di Taiwan ha espresso gratitudine al segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, e al suo dipartimento per la decisione di revocare le restrizioni autoimposte nei rapporti tra Washington e Taipei. Il ministero, su Twitter, ha ringraziato anche il Congresso degli Stati Uniti per il sostegno trasversale alla legge Taiwan Assurance Act, preliminare alla revisione delle precedenti linee guida. “La stretta partnership tra Taiwan e gli Stati Uniti è solidamente basata sui nostri valori condivisi, gli interessi comuni e la fiducia incrollabile nella libertà e nella democrazia. Continueremo a lavorare nei mesi e negli anni a venire per far sì che Taiwan sia una forza positiva per il mondo”, si legge nei tweet. Anche l’ufficio di presidenza di Taiwan ha accolto con soddisfazione la decisione del dipartimento di Stato statunitense. Il portavoce dell’ufficio presidenziale, Xavier Chang, ha ringraziato il dipartimento guidato da Pompeo e i cittadini statunitensi che col loro sostegno di lunga data hanno contribuito a facilitare la cooperazione in diversi settori e a promuovere una relazione stretta e amichevole. Chang ha osservato che la svolta è il riflesso di una solida partnership e che la fiducia reciproca e i legami sono cresciuti negli ultimi anni, sottolineando anche la coerenza della politica estera di Taipei, e ha detto di aspettarsi un’ulteriore crescita dopo la revoca delle restrizioni. (segue) (Cip)