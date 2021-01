Taiwan: gratitudine e soddisfazione per revoca restrizioni Usa nei rapporti con Taipei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kuomintang (Kmt), all’opposizione del governo guidato dal Partito democratico progressista (Dpp), ha rilasciato una dichiarazione in cui ha definito l’annuncio di Pompeo una buona notizia, ma evidenziato che la questione chiave sarà se l’impegno sarà mantenuto dall’amministrazione entrante del presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden. Il partito nazionalista ha ribadito il suo sostegno a una politica estera fondata sulla tutela degli interessi nazionali e indipendente, per evitare che Taiwan possa diventare una pedina nei contrasti tra Stati Uniti e Cina. Pompeo, con un comunicato pubblicato ieri, ha annunciato che le agenzie del ramo esecutivo dovranno considerare nulle tutte le “linee guida per i contatti” con Taiwan precedentemente emesse dal dipartimento di Stato, spiegando che Taipei è un partner affidabile e dichiarando finita la politica di “appeasement” nei confronti di Pechino. (Cip)