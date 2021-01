Bielorussia: Lukashenko, modifiche alla Costituzione potranno essere discusse in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli emendamenti alla costituzione della Bielorussia potrebbero essere presentati nella prossima sessione dell'Assemblea popolare, qualora i delegati saranno pronti per questo compito. Lo ha affermato oggi il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. "Gli emendamenti alla costituzione - se i delegati sono pronti per questo - saranno presentati e la loro introduzione avverrà esclusivamente nel referendum", ha detto Lukashenko in una conversazione con la giornalista russa Nailya Asker-Zade sul canale "Rossiya 1". Alla domanda sulla data di un referendum sulla nuova costituzione del Paese, Lukashenko ha detto che sarà eventualmente decisa durante una riunione dell'Assemblea popolare. (segue) (Rum)