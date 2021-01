Bielorussia: Lukashenko, modifiche alla Costituzione potranno essere discusse in Parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che possiamo sviluppare una nuova bozza di costituzione entro un anno. E penso che questa bozza sarà pronta entro la fine del prossimo anno. Poi, la gente deciderà nel referendum se avere una nuova costituzione o meno", ha aggiunto Lukashenko. Allo stesso tempo, il presidente bielorusso ha rifiutato di divulgare le modifiche al documento fondamentale della Bielorussia, affermando che i suggerimenti di base su questo tema devono ancora essere completamente formulati. "Non posso rivelarlo ora, poiché, in primo luogo, le proposte chiave sui cambiamenti non sono state completamente formulate; in secondo luogo, ho già determinato alcune di esse - la riassegnazione dei poteri, un sistema di partiti - che sono però questioni politiche", ha detto Lukashenko. Alla fine di dicembre, Lukashenko ha firmato un decreto per convocare l'Assemblea popolare della Bielorussa dall'11 al 12 febbraio a Minsk. (Rum)