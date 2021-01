Roma: Raggi, sbloccato appalto da un milione di euro per investimenti in parco giochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi mesi di pandemia i nostri parchi cittadini ci hanno aiutato a vivere meglio le restrizioni da rispettare per far fronte all’emergenza sanitaria. Sono spazi fondamentali per passare il tempo libero o per stare insieme ai nostri figli. Soprattutto per loro, poter giocare all'aria aperta, rappresentano una grande risorsa". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Per questo stiamo investendo tanto per riqualificare parchi e spazi gioco con l'acquisto di nuovi scivoli, torrette e giochi a molla, e dove non esistono, con la creazione di nuove aree dedicate ai più piccoli. Recentemente, infatti, abbiamo sbloccato un grande appalto da un milione di euro dedicato a questo settore. Anche i Municipi, con le loro risorse, fanno un grande lavoro - continua la prima cittadina di Roma -. Nel IV Municipio, per esempio, sono quasi pronte altre due aree giochi in parchi dove prima non erano presenti. Gli interventi riguardano il Parco di Via Montecassiano e quello di Via Diego Fabbri. Queste aree, realizzate direttamente dal Municipio, si sommano a quella di Villa Fassini e ai lavori svolti ogni giorno dal Dipartimento Ambiente di Roma Capitale", conclude Virginia Raggi.(Rer)