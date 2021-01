Roma: madre e figlio trovati morti in casa ad Olevano Romano, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Natale non si erano visti né sentiti, ma dalla loro casa sembrava fuoriuscire cattivo odore. Inutile anche citofonare dato che, dall'appartamento di Olevano Romano, in cui vivevano la madre di 94 anni e il figlio di 64, nessuno rispondeva. Per questo i vicini hanno allertato la polizia e, questa mattina, gli agenti del commissariato di Tor Pignattara, con l'ausilio dei vigili del fuoco, sono entrati nell'alloggio trovando entrambi senza vita. Nessun segno di violenza sembra essere stato rinvenuto sul corpo dei due, ma al momento sembra essere difficile ipotizzare qualsiasi causa. Al momento gli agenti stanno effettuando una indagine di polizia scientifica alla ricerca di elementi utili per far chiarezza sulla vicenda. (Rer)