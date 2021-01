Cina: coronavirus, 364 casi emersi dai test di massa nella provincia di Hebei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’inizio dell’epidemia la Cina continentale ha dichiarato in totale 87.433 casi, distribuiti in 31 regioni di livello provinciale, con 4.634 decessi e 80.177 pazienti guariti; 588 casi sono ancora attivi, con 16 malati in condizioni gravi. I casi di importazione sono saliti a 4.412 senza decessi, e 4.118 pazienti sono stati curati e dimessi dagli ospedali. Sono ancora attivi altri 294 casi, di cui cinque gravi. Le persone al momento in osservazione medica sono 26.077 e quelle osservate finora sono 924.062. La Commissione sanitaria ha riferito anche 27 nuovi “casi asintomatici”, di cui 13 importati; sette casi asintomatici hanno terminato l’osservazione e 33 casi sono stati riclassificati come confermati; l’osservazione prosegue per altre 470 persone. Infine, i casi a Hong Kong sono 9.211 con 157 morti e 8.374 pazienti curati e dimessi; quelli a Macao 46, tutti risolti; quelli a Taiwan 828, con sette morti e 720 curati e dimessi. (Cip)