Roma: De Priamo-De Juliis, rete idrica Montemigliore sarà realizzata grazie a Fd'I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono voluti 10 anni ma alla fine la rete idrica Montemigliore sarà realizzata. Progetto avviato con il centrodestra e poi inspiegabilmente finito nel dimenticatoio, grazie a una mozione di Fratelli D'italia in municipio IX e in assemblea capitolina il progetto è stato tirato fuori da cassetti impolverati nonostante vi fosse la progettazione definitiva ed il finanziamento". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e Massimiliano De Juliis vice presidente del Consiglio al Municipio IX. "Abbiamo richiesto innumerevoli commissioni per confrontarci con uffici e cittadini e finalmente il progetto sta per diventare realtà. L'unico grande merito dell'amministrazione pentastellata è quella di aver tenuto la delibera ferma per quattro anni e mezzo. Infatti l'unica cosa che rimaneva da fare era la votazione di pubblica utilità per procedere alla realizzazione della condotta, cosa fatta ora. Con Monte migliore, dopo Bel Poggio e Torretta, c'è la nostra soddisfazione di aver iniziato e seguito fino all'ultimo questi importanti progetti. Ora la nostra attenzione sarà focalizzata sui cittadini che nel 2021 ancora non hanno l'acqua corrente in casa", conclude la nota.(Com)