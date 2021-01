Lukashenko: "Modifiche a Costituzione bielorussa potranno essere discusse in Parlamento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli emendamenti alla costituzione della Bielorussia potrebbero essere presentati nella prossima sessione dell'Assemblea popolare, qualora i delegati saranno pronti per questo compito. Lo ha affermato oggi il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. "Gli emendamenti alla costituzione - se i delegati sono pronti per questo - saranno presentati e la loro introduzione avverrà esclusivamente nel referendum", ha detto Lukashenko in una conversazione con la giornalista russa Nailya Asker-Zade sul canale "Rossiya 1". Alla domanda sulla data di un referendum sulla nuova costituzione del Paese, Lukashenko ha detto che sarà eventualmente decisa durante una riunione dell'Assemblea popolare."Penso che possiamo sviluppare una nuova bozza di costituzione entro un anno. E penso che questa bozza sarà pronta entro la fine del prossimo anno. Poi, la gente deciderà nel referendum se avere una nuova costituzione o meno", ha aggiunto Lukashenko. Allo stesso tempo, il presidente bielorusso ha rifiutato di divulgare le modifiche al documento fondamentale della Bielorussia, affermando che i suggerimenti di base su questo tema devono ancora essere completamente formulati. "Non posso rivelarlo ora, poiché, in primo luogo, le proposte chiave sui cambiamenti non sono state completamente formulate; in secondo luogo, ho già determinato alcune di esse - la riassegnazione dei poteri, un sistema di partiti - che sono però questioni politiche", ha detto Lukashenko. Alla fine di dicembre, Lukashenko ha firmato un decreto per convocare l'Assemblea popolare della Bielorussa dall'11 al 12 febbraio a Minsk. (Rum)