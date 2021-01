Hong Kong: arresti attivisti, condanna congiunta di Australia, Canada, Regno Unito e Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un comunicato congiunto i governi di Australia, Canada, Regno Unito e Stati Uniti hanno condannato i recenti arresti di attivisti per la democrazia a Hong Kong. “Noi, i ministri degli Esteri di Australia, Canada e Regno Unito e il segretario di Stato degli Stati Uniti, sottolineiamo la nostra grave preoccupazione per gli arresti di massa di 55 politici e attivisti a Hong Kong per sovversione ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale”, si legge nella nota. “La legge sulla sicurezza nazionale è una chiara violazione della Dichiarazione congiunta sino-britannica e mina il quadro ‘Un paese, due sistemi’. Ha ridotto i diritti e le libertà del popolo di Hong Kong. È chiaro che la legge sulla sicurezza nazionale viene utilizzata per eliminare il dissenso e le opinioni politiche opposte”, sostengono i firmatari. Il comunicato si conclude con una richiesta: “Chiediamo alle autorità di Hong Kong e alle autorità centrali cinesi di rispettare i diritti e le libertà legalmente garantiti della popolazione di Hong Kong senza che vi sia timore di arresto e detenzione. È fondamentale che le elezioni del Consiglio legislativo posticipate a settembre si svolgano in modo equo, includendo candidati che rappresentano una gamma di opinioni politiche”.(Nys)