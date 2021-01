Bulgaria: Covid, in arrivo il 13 gennaio 2.400 dosi del vaccino Moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima consegna di vaccini anti-Covid di Moderna in Bulgaria avverrà il 13 gennaio, quando arriveranno 2.400 dosi. Lo ha annunciato il ministero della Salute della Bulgaria, ripreso dai media locali. Il dicastero corregge dunque la dichiarazione precedentemente rilasciata dal ministro della Salute Kostadin Angelov il 7 gennaio, quando ha affermato che il primo dei vaccini Moderna contro il Covid-19 sarebbe arrivato l'11 gennaio, per un ammontare di duemila dosi. Il ministero della Salute ha reso noto che sono stati presi accordi per la ricezione dei vaccini Moderna da parte dell'azienda farmaceutica statale BulBio. (Seb)