Verso il nuovo Dpcm, domani riunione Boccia-Speranza-Regioni su nuove misure

- Il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, ha convocato una riunione con le Regioni, Anci e Upi per lunedì 11 gennaio alle 10.30, con all'ordine del giorno nuove misure per il nuovo Dpcm. In collegamento ci sarà anche il ministro della Salute, Roberto Speranza.Il governo sta, infatti, valutando ulteriori misure per fermare i contagi da Covid 19. Secondo quanto si apprende, nel prossimo Dpcm, che sarà varato la prossima settimana per entrare in vigore dal 16 gennaio, oltre a mantenere lo stop tra regioni e prevedere un abbassamento delle soglie Rt per l'assegnazione delle fasce, dovrebbe essere introdotto un nuovo parametro per assegnare la zona rossa nel caso i contagi superino i 250 casi ogni 100mila abitanti. La rivalutazione dell'incidenza settimanale dei casi sarà sottoposta alle Regioni e alla Conferenza delle Regioni nei prossimi incontri.Sono, intanto, 589.798 i vaccini anti-Covid Pfizer-BioNTech somministrati nel nostro Paese, il 64,2 per cento delle dosi finora consegnate dall'azienda statunitense, pari a 918.450. Lo riferisce il bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 10:48 di oggi. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa il Veneto con 63.690 dosi somministrate, il Lazio (62.522), l'Emilia Romagna (61.570) e la Campania (60.001). (Rin)