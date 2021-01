Covid: Egitto, numero contagi giornaliero scende sotto i 1.000 casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto ha registrato ieri un calo del numero giornaliero di casi di Covid-19 con 989 contagi. Questa è la prima volta dalla fine di dicembre che il Paese registra un numero di contagi inferiore a 1.000. Lo ha annunciato il ministero della Salute egiziano in un comunicato sulla sua pagina Facebook ufficiale. I nuovi casi hanno portato il totale di contagi da Covid-19 dall’inizio della pandemia a 148.799. Per quanto riguarda i decessi, ieri il ministero ha registrato 57 morti per Covid-19, numero che porta il totale dall’inizio della pandemia a 8.142.(Cae)