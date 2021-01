Covid: Simeone (FI), pazienti trasferiti da Formia a Gaeta dove termosifoni sono spenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pazienti Covid trattati al pari delle bestie. Accade nella Asl di Latina grazie alle scelte scellerate e prive di qualsiasi fondamento, nonché di organizzazione, operate dal direttore generale Giorgio Casati". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale di Forza Italia e presidente della commissione regionale sanità, Giuseppe Simeone. "In queste ore Casati ha stabilito il trasferimento di alcuni pazienti dall'ospedale Dono Svizzero di Formia al nosocomio di Gaeta dove sono spenti i termosifoni perché la caldaia è rotta. E' vergognoso che chi, come Casati, dovrebbe conoscere alla perfezione la situazione esistente negli ospedali che gestisce continui a mettere in campo decisioni lontane da qualsiasi logica. Ho provveduto immediatamente ad informare l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato di questa ennesima beffa perpetrata ai danni dei cittadini. Casati provveda immediatamente a dare ai pazienti trasferiti una struttura adeguata. Il rischio è che la loro salute sia ulteriormente messa in pericolo e non è in alcun modo accettabile", conclude la nota.(Com)