Austria: si dimette ministra Lavoro Aschbacher per accusa di plagio nella tesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra del Lavoro austriaca, Christine Aschbacher, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico dopo le accuse di plagio rispetto al proprio lavoro accademico. Lo rende noto l'agenzia di stampa austriaca "Apa", rilevando come la ministra abbia negato ogni accusa. La decisione di Aschbacher arriva "per tutelare la mia famiglia". La ministra, rappresentante del Partito popolare austriaco, avrebbe copiato almeno un quinto della propria tesi di dottorato da altre fonti, così come alcune parti della sua tesi di diploma, secondo l'accademico Stefan Weber, specializzato in queste questioni. Aschbacher spiega di aver scritto i propri lavori di tesi senza copiare, solo con i propri sforzi intellettuali. "L'ostilità, il marasma politico e gli insulti purtroppo non sono rivolti solo contro di me ma anche contro i miei figli, con un vigore intollerabile", avrebbe detto la ministra dimissionaria. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha ringraziato Aschbacher per il lavoro svolto, annunciando che il il nome del nuovo ministro verrà reso noto domani. (Geb)