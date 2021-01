Energia: Russia fornirà gas alla Bielorussia per 128,5 dollari per mille metri cubi nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia fornirà gas alla Bielorussia al prezzo di 128,5 dollari per mille metri cubi nel 2021, in base al nuovo accordo fra i due Paesi. Lo ha affermato il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko al canale "Rossiya 1". Alla fine di dicembre, Gazprom ha annunciato che l'amministratore delegato Aleksej Miller e il ministro dell'Energia bielorusso Viktor Karankevich avevano firmato un protocollo sul meccanismo di fissazione dei prezzi per le forniture di gas a Minsk nel 2021. Il colosso energetico russo non ha specificato il prezzo. Il dicastero dell'Energia bielorusso ha successivamente affermato che il prezzo sarebbe rimasto praticamente invariato. (Rum)