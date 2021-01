Abruzzo: nasce “Mistipè” il Partito nazionale dei Rom e Sinti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' nato "Mistipè" il Partito Nazionale Rom e Sinti. Le fondatrici sono 3 donne Rom Italiane attiviste per i diritti umani , impegnate nella lotta anti-discriminazione. "Mistipè "nasce il 4 dicembre 2020 con atto pubblico in Lanciano Abruzzo. L'iniziativa spiegano le promotrici in una nota, nasce dall'esigenza di combattere la discriminazione e l'odio razziale nei confronti dei Rom e Sinti in Italia, discriminazione e odio sempre più crescenti e accentuati soprattutto negli ultimi tempi. Mistipè nasce dall'unione dei Rom Abruzzesi e Molisani Italiani di antico insediamento (presenti in Italia già dal 1300) per dare dignità al popolo Rom e Sinto, considerato straniero a casa propria che troppo spesso viene usato come capo espiatorio per i mali dell'Italia soprattutto sotto campagna elettorale. Il Partito Nazionale Rom e Sinto è la risposta alla soluzione di un problema che non è più soltanto né culturale e né sociale ma bensì politico, che mancava in Italia. Tutti hanno diritto ad avere un partito che ci rappresenta ora a distanza di più di 700 anni l'hanno anche i Rom. Ma la vera novità, si legge ancora nella nota, è che il direttivo la maggioranza è costituita da donne Rom. Fra gli obiettivi del programma :rappresentare i Rom e Sinti nel panorama politico; riconoscimento del popolo Rom e Sinto come minoranza linguistica; azioni mirate per incrementare l'inclusione sociale e scolastica dei Rom e Sinti; Azioni mirate per la parità di uomo e donna. Combattere la discriminazione e l'odio nei confronti dei Rom e Sinti. In Abruzzo, nel Consiglio comunale di Sulmona (L'Aquila), la presenza di un rappresentante dell'etnia rom è già presente dal 2016. Si tratta di un giovane universitario, Franco Di Rocco, molto apprezzato nella città ovidiana. Presidente del nuovo progetto politico è Giulia Di Rocco, assistente legale, originaria di Pratola Peligna (Aq). (Gru)