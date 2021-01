Infrastrutture: oggi riunione virtuale tra Egitto, Etiopia e Sudan su diga Gerd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Affari esteri e delle risorse Idriche di Egitto, Sudan ed Etiopia avranno oggi una riunione in videoconferenza per discutere le fasi future dei negoziati sulla diga rinascimentale della Grande diga etiope della rinascita, meglio nota con l’acronimo Gerd. Lo riferisce il quotidiano egiziano “El Masry el Youm”. La conferenza si svolgerà sotto gli auspici dell'Unione Africana (Ua), attualmente presieduta dal Sud Africa. Un incontro tra i ministri degli esteri e delle risorse idriche dei tre paesi, tenutosi il 3 gennaio, ha richiesto un ciclo di negoziati di una settimana per discutere sia i punti di accordo sia quelli di contrasto presenti che impediscono un accordo sulla Gerd. Tuttavia, il Sudan non ha partecipato all’incontro, in opposizione all'auspicata prosecuzione del meccanismo di negoziazione tripartita diretta. (segue) (Res)